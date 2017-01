Buiten gezeten.

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 20 jan 2017 09:32

Het was gisteren ook heerlijk in de zon. Dat van je oog is wat minder, maar gelukkig is er wat tegen te doen. Vandaag belooft het hier ook zo'n prachtige dag te worden. De zon schijnt al vol op.

Goedemorgen Bette.Het was gisteren ook heerlijk in de zon. Dat van je oog is wat minder, maar gelukkig is er wat tegen te doen. Vandaag belooft het hier ook zo'n prachtige dag te worden. De zon schijnt al vol op.



Fietser55 20 jan 2017 09:46 Heerlijk weer om naar buiten te gaan, fijne dag

















Bette 20 jan 2017 09:57 Ja,heerlijk toch Hehety,veel plezier.





Bette 20 jan 2017 09:58 Pak jij je fietsje Fietser? Heerlijk hoor. Mooie dag gewenst.

















Joke 20 jan 2017 12:01

hier wel zonnetje maar vriest nog aardig .



fijne vrijdag Gr Joke

Bett dan is het bij jou lekker weer als je al buiten kan zittenhier wel zonnetje maar vriest nog aardig .fijne vrijdag Gr Joke



Bette 20 jan 2017 12:39

dikke jas aan,zo zitten we in Zwitserland ook

Ja Joke,als het maar niet waait en je hebt eendikke jas aan,zo zitten we in Zwitserland ook















Marynote 20 jan 2017 19:26

Vandaag was het in elk geval net zo mooi.Hier is de zon geen moment weggeweest Bette



Bette 20 jan 2017 23:02

Voor nu welterusten.

Heerlijk genieten Mary.Voor nu welterusten.