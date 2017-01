Sneeuw'pret' in het nationaal park De Hoge Veluwe Bij aankomst, omstreeks 8 uur, werd ik onderweg verrast door een mooi koppeltje herten. Van werken kwam niet veel omdat er teveel sneeuw lag, maar het was wel een geweldig mooi gezicht. Met een vuurtje en een borreltje was het nog goed uit te houden.