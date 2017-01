Trainen Vandaag een stoelfiets aangeschaft, althans hij wordt morgen of maandag geleverd. Gewoon fietsen lukt niet meer en trainen in de sportschool gaat ook niet zo gemakkelijk altijd, dus moest toch iets anders bedenken dan alleen wandelen. Eerst her en der geļnformeerd naar ervaringen met deze stoelfiets en die waren redelijk goed en sommige zelfs uitstekend.





Dus dat wordt natuurfilms kijken en fietsen maar!