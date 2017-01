Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





De eerste fietskilometers van 2017 Nadat ik op oudejaarsdag op de fiets oliebollen had gehaald in Zierikzee, had ik in het nieuwe jaar nog niet op de fiets gezeten.

Vandaag lekker zonnig, wel fris, maar weinig wind, dus moesten de eerste kilometers maar gemaakt gaan worden. Nog niet al te veel kilometers, maar wel aan één stuk doorgefietst, want ook bij de stoplichten hoefde ik niet te stoppen. Het tempo was nog laag en over de 18,36km werd dan ook bijna anderhalf uur over gedaan. Hopelijk blijft het nog een tijdje dit weer, dan kan er aan de conditie gewerkt worden.









Door Fietser55 Toegevoegd op 21 jan 2017 om 15:35



Joke 21 jan 2017 15:43 Nou toch knap Harry dat je zo eind heb gefietst doe het je niet naar hoor

en een mooie plek Zierikzee je hebt een beste rit gemaakt zeg.



Gr Joke





Bette 21 jan 2017 16:22 Prima toch,zo,n ritje. Het was er ook prachtig weer voor en je ziet weer eens andere dingen,dat is leuk.

















Fietser55 21 jan 2017 16:27

Fietsen jullie ook wel eens

Overigen fiets ik dit rondje vaker Bette, dus niet al te veel nieuws gezien

Joke 21 jan 2017 16:37

Jazeker fiets elke dag maar niet zoveel kilometers als jij















Charissa46 21 jan 2017 16:47

Zierikzee ben ik van de zomer geweest voor een kroegentocht (bridgen) vond het een heel leuke plaats. Deze zomer doen we weer die kroegentocht.



Groeten,

Charissa

Fietser55 21 jan 2017 16:50

Uiteraard fiets ook ik liever in de zomer, maar nu eerst conditie opbouwen.

En dan zijn dagen als deze ideaal.

Marynote 21 jan 2017 21:11 Yep,ik zie dat je woord hebt weten te houden Harry.Het zonnetje was ook zó vriendelijk vandaag.

Fijn dat we dit nog kunnen hè?





Benneke 22 jan 2017 13:11 Bekend terrein Harry, we hebben tot vorig jaar in Sir op de camping gestaan.



gr. Benneke

















Bette 22 jan 2017 14:03

Nee helaas lukt dat niet meer. Ik fiets in huis op mijn hometrainer,maar daar is niet veel aan hoor.