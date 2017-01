Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Een goede morgen allemaal.. Dit is een Hongaars spreekwoord: Streef naar goed gezelschap,zelfs wanneer je alleen bent................Vond 'm beslist de moeite waard

Wens je een dag. Hier schijnt ze optimaal.....









Door Marynote Toegevoegd op 22 jan 2017 om 10:05



Hehety 22 jan 2017 10:26

Heb een vrolijke dag.

Heel gezellig zo met jezelf hoor, veel lachen doe ik vaak in mijn eentje. Je moet de lol van dingen willen zien.Heb een vrolijke dag.



Fietser55 22 jan 2017 10:45

Hongaren hebben gelijk, ik ben zelf mijn beste vriend



Allemaal heel fijne zondag !

Ik dacht dat de zon mannelijk is (le soleil), maar anders verklaart het wel dat ze zo wispelturig isHongaren hebben gelijk, ik ben zelf mijn beste vriendAllemaal heel fijne zondag !















Petra1951 22 jan 2017 11:06 Een fijne dag.

Zo af en toe verlang ik er naar om even een praatje te maken met een ander mens dan me zelf en dan zoek ik even iemand anders op en verder moet je je zelf zien te vermaken, meestal heb ik daar geen problemen mee.Een fijne dag.



Bette 22 jan 2017 11:38

Heb een mooie dag.

Bette.

We hebben wel mensen nodig,maar je zal het toch met jezelf moeten kunnen vinden.Heb een mooie dag.Bette.















Jdonders 22 jan 2017 14:39 Daarom zit ik bij 50+. Op deze manier kun je toch een soort van ;praten; met iemand.

Vind het altijd leuk als jullie iets gezelligs te vertellen hebben en reageer daar ook zoveel mogelijk op.

Harry je hebt gelijk met je soleil, HIJ schijnt her ook.





Marynote 22 jan 2017 14:43

Dat heb ik ook Henny.Niets nieuws onder de zon. Ga dadelijk ook nog even een frisse neus halen















Marynote 22 jan 2017 14:47

Maar het zonnetje heeft dan weer wél mannelijke trekjes. Tja,mannen trekken dat dus ook weer naar zich toe

Ja Harry,le soleil en Die Sonne en omdat we Duitse grammatica hebben.....en al die naamvallen..Maar het zonnetje heeft dan weer wél mannelijke trekjes. Tja,mannen trekken dat dus ook weer naar zich toe



Marynote 22 jan 2017 14:48

Het initiatief kan je het best zélf nemen Petra.Dan weet je tenminste dat het gezelschap uitstekend is















Marynote 22 jan 2017 14:50

Wij zijn wat genuanceerder in dit geval en zeggen soort zoekt soort maar dan missen we wel het "de hand in eigen boezem steken" van de gedachtes die je soms met je meezeult b.v. in een depressief moment

Ik denk dat ze dit ook wel op deze manier hebben bedoeld Bette.Wij zijn wat genuanceerder in dit geval en zeggen soort zoekt soort maar dan missen we wel het "de hand in eigen boezem steken" van de gedachtes die je soms met je meezeult b.v. in een depressief moment



Marynote 22 jan 2017 14:53

Mijn leraar op de M.O. Nederlandse opleiding zei dat steeds tegen me.

Bij twijfel, vertalen in het Duits.....vooral met de naamvallen

Om diezelfde reden ben ik hier ook Jos enne....je hebt mijn uitleg van de zon hopelijk gezien.....Mijn leraar op de M.O. Nederlandse opleiding zei dat steeds tegen me.Bij twijfel, vertalen in het Duits.....vooral met de naamvallen