Nog een kop koffie Nog een kop koffie en ga dan weer een stukje fietsen. Het nummer van Bob Dylan wordt hier gezonden door een Duitse band, maar de tekeningen zijn leuk en aan het eind fiets de man weg en vind dat wel toepasselijk, want nog een kop koffie en ik ga fietsen.





Ik zat me overigens te bedenken met wie ik wel eens koffie zou willen drinken. Zou het best leuk vinden om eens met een beroemd persoon koffie te drinken en wat meer over de persoon te weten komen.





Trump of Wilders bijvoorbeeld, zeker niet omdat ik die bewonder, in tegendeel, maar zou wel willen weten, hoe de persoon in werkelijkheid is en ook normale menselijke trekjes heeft. Met Dafne Schippers zou ik wel een strandwandeling willen maken, maar ben bang dat ze te hard voor me loopt. Ook ben ik benieuwd naar sommige mensen hier op 50plussers, dus wil je koffie met me drinken ? Stuur me dan een privébericht, wie weet gaan we dan eens koffie drinken, misschien wel met appeltaart, ik trakteer





Met welk (bekend) persoon zou je ook wel eens koffie/thee drinken







Door Fietser55 Toegevoegd op 22 jan 2017 om 11:01



Bette 22 jan 2017 11:36

Geniet van je fietstocht en laat ons weten wat je allemaal voor leuks tegen kwam.

Hier schaatsen ze (voor het eerst) voor mijn ramen,dus ik geniet.

Marynote 22 jan 2017 14:41

De universele mens is heel normaal hoor dus die normale trekjes hebben we allemaal.

Sommigen kramen er vaak onzin uit om zoveel mogelijk publiciteit te halen.....

Soms overkomt het je gewoon zoals een kennis van ons die in de gemeenteraad zit.

Sportief als hij is opent hij, pers erbij de schaatsbaan in het dorp en zakt vervolgens onmiddellijk door het ijs

Jdonders 22 jan 2017 16:08

De vraag is dan nog of hij/zij het wel met mij wil

