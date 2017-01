Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl

Schaatsers. k Zag gisteren voor t eerst mensen schaatsen voor mijn huis,ik had het water nog niet eerder dicht gezien. Erg gezellig. Verder ging Keesje in de oude auto van zijn moeder mee naar de tandarts,maar het vehikel begaf het onderweg,waarop Keesje zei;"Jammer,heb ik voorniks mijn tanden zo goed gepoetst"



Door Bette Toegevoegd op 23 jan 2017 om 09:19



Reacties Van leden

Fietser55 23 jan 2017 09:38



Weet nog niet of ik op de fiets of met de regiotaxi ga. Momenteel is het nog te mistig.



Waarom ga je niet met koek en zopie staan voor je deur Bette ?



Kom ik langs zonder portemonnee, hahaha

Bette 23 jan 2017 11:14

K Moet ook naar de tandarts,maar dan Woensdag. Nooit leuk,maar het moet gebeuren en ja,koek en zopie lijkt me erg gezellig,maar aan gratis lekkers begin ik niet hoor...















Fietser55 23 jan 2017 11:26

Dat valt me tegen van je Bette, ik dacht dat je me wel mocht



Bette 23 jan 2017 11:31

Jawel,dat is ook zo,maar ik vind het toch van belang dat je wel altijd je geld bij je hebt,anders zit je bij t minste geringste met je handen in het haar.















Fietser55 23 jan 2017 11:40

Alles kan toch bijna met een plastic kaartje ?

Als ik met iemand gezellig koffie met iets lekkers drink, betaal ik altijd hoor.

Er zijn soms vrouwen die dat vervelend vinden, maar ik vind gewoon dat het zo hoort.

Bette 23 jan 2017 16:20 Ja, Fietser,dat is in deze tijd ook niet zo gebruikelijk meer,maar het komt wel prettig over en ja,zo,n plastic kaartje geeft ook wel een goed gevoel(als er tenminste wat op de rekening staat,ha ha.)

















Fietser55 23 jan 2017 16:40

Ik kijk nooit zoveel op mijn rekening, maar tot nu toe doet het kaartje het nog.



We hebben zo langzamerhand een soort hotline verder reageert er haast niemand

Bette 23 jan 2017 17:06 Nee Fietser,nogal onaangenaam,vind ik.

















Fietser55 23 jan 2017 17:09 dat wij alleen reacties geven

Bette 23 jan 2017 17:13

Denken is alleen maar nuttig lijkt mij.















Fietser55 23 jan 2017 17:17

Hahaha ik maak de geruchten nog wat erger



Briesje 23 jan 2017 20:12

Ah, nu ik deze prikker met verdere reacties lees begin ik geloof ik een beetje door te krijgen hoe een prikker er uit moet zien















Bette 23 jan 2017 20:44 Nou Briesje,eigenlijk is een prikker gewoon een gesprekje,maar dan op papier. Het hoeft niet lang te zijn,maar gewoon antwoorden op een vraag of kort reageren,net wat je wilt natuurlijk. Soms is het wat rustig,maar andere keren kan het veel drukker en gezelliger zijn.

Helaas zijn er mensen vertrokken naar Facebook,maar volgens mij kan het prima samen gaan met 50plusser,kijk naar Redone.

Groetjes van Bette.