TOEN WAS GELUK NOG HEEL GEWOON Wat is er allemaal wel niet veranderd sinds we jong waren Natuurlijk was lang niet alles beter, maar tegenwoordig dat gehaast







Door Fietser55 Toegevoegd op 23 jan 2017 om 09:35



Petra1951 23 jan 2017 10:53 Inderdaad sommige mensen hebben het zo druk en dan maar klagen dat ze het zo druk hebben, maar volgens mij doen ze dat toch echt zelf en moeten ze hun eigen problemen leren op te lossen. Maar vroeger kon je nog spontaan ergens een kopje koffie drinken, tegenwoordig moet alles op afspraak. Ik bel dan ook op de dag zelf of ik kan komen en zeggen ze dat het niet uitkomt en dat we iets anders kunnen af spreken, dan zeg ik dat ik wel een keertje weer bel.





Joke 23 jan 2017 11:12 nummer.en even de boel laten.

wens jullie een leuke dag.



Gr Joke

Ja soms best druk als je werk en huis schoonmaken enz maar vandaag even lekker genieten en luisteren naar dit mooienummer.en even de boel laten.wens jullie een leuke dag.Gr Joke















Bette 23 jan 2017 11:29 Leuk nummer en mooie stem.

Ja,alles moet tegenwoordig erg haastig,niemand heeft tijd en dat is jammer. Hoe gezellig is het om zo ergens even binnen te lopen,maar dat is niet meer van deze tijd.