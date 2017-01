Een roos voor wie wil puzzel.

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 23 jan 2017 13:50

Mijn tijd is 9:42 min, maar er is al iemand die de puzzel al veel sneller gelegd heeft.



Jdonders 23 jan 2017 14:41

Er is ook iemand die er veel langer over deed.















Fietser55 23 jan 2017 15:53

Mooie rozen, maar rozen hebben doornen en ik ben heel slecht in puzzels, heb er geen geduld voor



Hehety 23 jan 2017 16:12

Het gaat er om dat je er plezier in hebt, toch.

Is dat zo, Jos?Het gaat er om dat je er plezier in hebt, toch.















Hehety 23 jan 2017 16:13

Harry er gewoon naar kijken en genieten mag ook, hoor. Ook ik houd de spreuk van scharretje aan: Niets moet, alles mag.



Bette 23 jan 2017 17:11 Prachtig,vooral foto 2.

















Annemarie. 23 jan 2017 18:42

8.48 min.



Redone 23 jan 2017 21:50

Mooie foto's Hehety, vooral die van de puzzel!