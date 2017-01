Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Wachten Het begint wel een beetje saai te worden. Weinig prikkers, weinig reakties.













Door Fietser55 Toegevoegd op 23 jan 2017 om 16:57



Bette 23 jan 2017 17:00 Ongelooflijk saai,dat liet Petra een tijdje geleden ook al weten. Dan gaat het weer voor even goed en dan weer stilte,heel vervelend voor de trouwe plussers.





Fietser55 23 jan 2017 17:03

Gelukkig ben jij er nog Bette















Briesje 23 jan 2017 17:52 Omdat ik erg bang ben om opdringerig over te komen reageer ik niet altijd en overal op.

En kan iemand mij vertellen hoe het er hier aan toe ging toen het nog niet saai was?

Daar ben ik erg nieuwsgierig naar.





Fietser55 23 jan 2017 18:03

Ik ben hier ook maar af en toe, maar er werden meer prikkers geplaatst door meerdere mensen en er werd meer gereageerd.

Natuurlijk hoeft niet iedereen te reageren, maar ze zouden zelf eens een prikker kunnen plaatsen

Ik ben hier ook maar af en toe, maar er werden meer prikkers geplaatst door meerdere mensen en er werd meer gereageerd.
Natuurlijk hoeft niet iedereen te reageren, maar ze zouden zelf eens een prikker kunnen plaatsen
Briesje geen probleem hoor, je mag best opdringerig zijn.















Joke 23 jan 2017 18:19

en Briesje je ben helemaal niet opdringerig hoor je hebt

zelf ook een hele leuke topic kijk er graag even op.

En vele zijn overgegaan naar Facebook.

weet ook niet alles maar we hebben toch

een mooi nummer om naar te luisteren.

Zet niet zo vaak hier een prikker neer

en Briesje je ben helemaal niet opdringerig hoor je hebt
zelf ook een hele leuke topic kijk er graag even op.
En vele zijn overgegaan naar Facebook.
weet ook niet alles maar we hebben toch
een mooi nummer om naar te luisteren.
Zet niet zo vaak hier een prikker neer
Ja is hier best wel stil maar er is ook zoveel te bekijken



Petra1951 23 jan 2017 18:27 Ik voel me momenteel niet zo goed en beleef niet zoveel, vandaar even geen prikker van mij. Fijn dat jij wel prikkers plaatst, moeten meer mensen doen en vanzelf ook even reageren vind ik.

















Fietser55 23 jan 2017 19:00 Gaat wel weer over.

Fijn dat er weer wat reacties zijn. Maar let maar niet op mij hoor, ik zit even in een winterdipje
Gaat wel weer over.



Briesje 23 jan 2017 19:15



Joke wat een lief compliment, dank je wel.

Mocht je zelf zin krijgen om mee te doen ben je natuurlijk van harte welkom!

Joke wat een lief compliment, dank je wel.
Mocht je zelf zin krijgen om mee te doen ben je natuurlijk van harte welkom!
Goed om te weten dat ik opdringerig mag zijn Fietser, maar dan later niet piepen als ik steeds achter je aan fiets!















Briesje 23 jan 2017 19:23

Juist wel!

Pak jezelf bij elkaar, zet ruige muziek op en dans de kamer rond, doe eens gek man! Wedden dat je dipje verdwijnt?

Fietser even niet op je letten omdat je een winterdipje hebt?
Juist wel!
Pak jezelf bij elkaar, zet ruige muziek op en dans de kamer rond, doe eens gek man!
Wedden dat je dipje verdwijnt?



Redone 23 jan 2017 20:30 prikkers zie je zelden op de blogs maar omgekeerd wel en dat is ook jammer.

Weet je Harry, sommigen zijn zo weggebleven, laten nooit meer iets van zich horen, ik ben al 10 jaar lid, heb het nu stervens druk, mijn hele huis staat op zijn kop ,en ik zet wel iets op mijn weblog als het even lukt en reageer hier, maar omgekeerd zie ik er niet veel vanprikkers zie je zelden op de blogs maar omgekeerd wel en dat is ook jammer.