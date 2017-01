Reacties Van leden

Fietser55 23 jan 2017 17:08 , maar ik heb een ad-blocker op mijn laptop en dat houdt wel wat tegen.

Reclame is inderdaad knap irritant, maar ik heb een ad-blocker op mijn laptop en dat houdt wel wat tegen.



Bette 23 jan 2017 17:09

Tja,het is iets van de laatste tijd,voorheen had ik het niet.















Tontoos 23 jan 2017 17:30 Ik heb er ook last van, maar de wereld bestaat allen maar uit reclame.

kijk maar naar de tv er is net zoveel reclame als de uitzending waar je naar kijkt, zeker bij de commerciële zenders.





Hehety 23 jan 2017 17:50

Vreemd, want je bent betalend lid. Ik heb dat niet.















Joke 23 jan 2017 18:01 weghalen anders kan je niks meer lezen

Ja ook last van hoor Bett steeds dat kruisjeweghalen anders kan je niks meer lezen



Petra1951 23 jan 2017 18:18 Bette, ik heb er ook geen last van, misschien Thijs even een berichtje sturen.

















Redone 23 jan 2017 20:26 Nee ik heb er geen last van, vreemd als je betalend lid bent!





Bette 23 jan 2017 20:32 Ja Tontoos,maar het blijft toch vervelend.

















Bette 23 jan 2017 20:33

Ja Hehety,betalende leden hebben over t algemeen weinig last en ik heb toch echt betaald,misschien is het nog niet doorgedrongen bij de leiding.,...



Bette 23 jan 2017 20:35 Ja Joke,ik begrijp het maar vind het wel vervelend./

















Bette 23 jan 2017 20:36 Ja Petra,ik ga dat misschien toch maar doen.





Bette 23 jan 2017 20:36 Ja Redone,ik zal het toch Thijs eens vragen.