Goedemorgen Een nieuwe dag, nieuwe kansen.





Heb geen plannen vandaag, jullie ?







Door Fietser55 Toegevoegd op 24 jan 2017 om 00:46



Reacties Van leden

Petra1951 24 jan 2017 10:59 Ik wilde net even in een naburig dorp gaan winkelen, maar helaas het is mij te mistig, dus ga ik me thuis vermaken de keuken maar eens onder handen nemen, niet zoveel zin in, maar ja moet zo af en toe toch eens, hoef me niet te vervelen.Fijne dag.

Fietser55 24 jan 2017 11:26

Maar winkelen kost alleen geld en de keuken een beurt geven is soms ook wel eens nodig.

Jij ook een ijne dag Petra, hier trekt de mist op.Maar winkelen kost alleen geld en de keuken een beurt geven is soms ook wel eens nodig.















Marynote 24 jan 2017 11:42 Een beetje poetsen en wandelen.....en genieten Harry

Bette 24 jan 2017 16:30 Zelfs met een prachtige Mercedes en een mooi huis,ogen ze niet echt gelukkig. Maar goed Fietser,we hebben allemaal wel eens een Lonely Day,toch?

















Fietser55 24 jan 2017 17:01



Bette het is een nog veel duurdere auto; een Rolls Royce.

Maar auto's maken niet gelukkig, mooi zingen wel

Dank voor jullie reacties, de ergste dip lijkt voorbij.Bette het is een nog veel duurdere auto; een Rolls Royce.Maar auto's maken niet gelukkig, mooi zingen wel