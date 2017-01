In Nuenen verwachten ze 24 graden

Reacties Van leden

Je reactie

Redone 24 jan 2017 09:48

Dan kom ik naar jou, hier staan de deuren open, ze worden geschilderd, brrrr, gisteren ook al ivb met de radiatoren, is toch koud!!!



Hehety 24 jan 2017 10:00

Je bent welkom, hoor. Ik zet de kachel wel op een graadje meer.















Redone 24 jan 2017 10:02

Ik kom er aan!!!



Fietser55 24 jan 2017 10:03

Ga snel kijken wat hier verwacht wordt, nu heel erg mistig.

Is dit echt ? of doe je nu ook al aan photoshoppenGa snel kijken wat hier verwacht wordt, nu heel erg mistig.















Hehety 24 jan 2017 10:07

Harry, ik heb gewoon wat foto's van mijn pc scherm genomen. Ik weet nog niet eens hoe ik fotoshoppen moet. Vandaar dat de kwaliteit ook niet best is, maar ik wilde het met jullie gewoon delen.



Fietser55 24 jan 2017 10:17

Je krijgt het druk denk ik, mag ik donderdag komen ? Ik ben al tevreden met 15 graden en zon















Hehety 24 jan 2017 10:30

Prima en ik vraag Peter wel vanavond de partytent op te zetten.



Fietser55 24 jan 2017 10:32

Leuk maken we er een groot feest van















Hehety 24 jan 2017 10:48

Hehety 24 jan 2017 10:48

Ik zal alvast een BBQ bij jumbo bestellen. Moeten we wel daar ook het vlees kopen.

Ik zal alvast een BBQ bij jumbo bestellen. Moeten we wel daar ook het vlees kopen.



Bette 24 jan 2017 10:49

Zal ik dan de hartige hapjes meebrengen?















Petra1951 24 jan 2017 11:03

Mag ik ook komen? een feestje daar heb ik wel zin in. maar ik begrijp dat je nu in je bikini rond loopt?



Hehety 24 jan 2017 11:07

Maar een feestje is nooit weg.

Hehety 24 jan 2017 11:07

Petra1951, in bikini nog net niet, want buiten ligt nu sneeuw. Niets zo veranderlijk als het weer. Op de mens na. Maar een feestje is nooit weg.















Redone 24 jan 2017 11:23 Hier is het mistig, duim maar dat het zondag beter is dan moeten we naar Groningen de oudste kleindochter is jarig.





Hehety 24 jan 2017 11:36

Ik zal voor je duimen.















Marynote 24 jan 2017 11:41

ik woon maar enkele km-ters bij je vandaan en moet die temperatuur missen

ik woon maar enkele km-ters bij je vandaan en moet die temperatuur missen



Hehety 24 jan 2017 11:46

Marynote, spring op de fiets, alleen wel een beetje uitkijken in de bochten, want het kan nog glad zijn.