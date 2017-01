NOT Innovatie Award 2017 voor Rijksmuseum Het MBO-programma Dutch Design in de Gouden Eeuw van het Rijksmuseum is bekroond met de NOT Innovatie Award 2017. Dit werd vanmiddag bekend gemaakt op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). De NOT is de belangrijkste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in Nederland. In 2015 won het Rijksmuseum twee NOT Innovatie Awards in de categorie Primair Onderwijs voor Jij & de Gouden Eeuw.