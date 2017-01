Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Krakau uitgeroepen tot beste Europese stedentrip Krakau wint voor de 4de keer Zoover Award Beste Stedentrip Europa!De https://crm.pot.gov.pl/MailRedirect?MR_HASH=e163618f754966fe9049299939696642f697b812a9ae66" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=https://crm.pot.gov.pl/MailRedirect?MR_HASH%3De163618f754966fe9049299939696642f697b812a9ae66&source=gmail&ust=1485355725641000&usg=AFQjCNFCujC_y_3Be4vcFf8hsFIst2MpYA">Poolse stad Krakau is voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot beste Europese stedentrip en wint daarmee de felbegeerde Zoover Award! Uit meer dan 200.000 reviews op Zoover.nl blijkt Krakau de absolute favoriet met een gemiddeld waarderingscijfer van 9,1. Vorig jaar won de Poolse stad met een 8,9.





Krakau - pure magie Krakau wordt wel de parel in de Poolse kroon genoemd. De fraaie historische stad ligt in het zuiden van Polen, aan de oever van de rivier Wisla, de koningin van de Poolse rivieren.

https://crm.pot.gov.pl/MailRedirect?MR_HASH=e163618f754966fe9049299939696642f697b812a9ae66



Kennisgeving voor omleiding

https://www.google.com/url?hl=nl&q=https://crm.pot.gov.pl/MailRedirect?MR_HASH%3De163618f754966fe9049299939696642f697b812a9ae66&source=gmail&ust=1485355725641000&usg=AFQjCNFCujC_y_3Be4vcFf8hsFIst2MpYA







Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 24 jan 2017 om 15:51



MarianVisservanKlaarwater toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Fietser55 24 jan 2017 15:54 Ben je er eens geweest Marian ?

Lijkt me een mooie stad.