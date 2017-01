Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Vernieuwde website Hallo allemaal, op dit moment heb ik mijn website een update gegeven. Daarbij werd het schilderijoverzicht wat overzichtelijker opgezet. Ook heb ik de schilderijfoto's wat groter weergegeven, waarbij de details beter tot hun recht komen.

Graag wilde ik jullie vragen of deze update qua gebruiksvriendelijkheid een verbetering teweeg heeft gebracht.

Website: http://www.schilderijen3d.nl

Zou je mijn website willen bezoeken, ga naar de homepage, klik op button "Schilderijen", daarna zie je het schilderijenoverzicht. Maak een keuze welk schilderij je uitvergroot ( klik op foto ) wilt zien.

Bijvoorbaat dank. Index Schilderijen geabstraheerde figuratieve driedimensionale illusie. De schilderijen zijn zeer kleurrijk.

http://www.schilderijen3d.nl







Door Plainsindians Toegevoegd op 24 jan 2017 om 16:44



Fietser55 24 jan 2017 17:06 De schilderijen zijn niet mijn stijl, maar het is een mooie website John, weet niet hoe de site voorheen was, maar alles werkt naar behoren.

Als oud Rotterdammer ken ik veel locaties waar je hebt geëxposeerd.

mvg Harry





Plainsindians 24 jan 2017 19:22 Hoi Harry, zeer veel dank voor het reageren.

Prettig te vernemen, dat de website naar behoren werkt.

Nogmaals dank,

John