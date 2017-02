Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Documentaire "De stille beving" Annemarie Heite en haar gezin uit Bedum zijn thuis twee jaar lang gevolgd door 24 camera's, die waren opgehangen in hun boerderij en schuur. Het resultaat is de documentaire 'De stille beving' over de gevolgen van de aardbevingen.

Zij waren te gast bij Jinek....

http://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/de-strijd-van-annemarie-heite-en-albert-ubels-tegen-aardbevingsschade



De documentaire die is opgenomen met 24 camera's die twee jaar lang filmden in het huis van Heite, wordt op zondag 12 februari uitgezonden door RTV Noord. Afgelopen zondag was de premiere in het Groninger Forum, waar onder andere Freek de Jonge en Hans Alders op afkwamen, maar de NAM zijn uitnodiging liet schieten.



http://www.rtvnoord.nl/nieuws/173495/De-Stille-Beving-voor-de-verkiezingen-primetime-op-landelijke-televisie De strijd van Annemarie Heite en Albert Ubels tegen aardbevingsschade Annemarie Heite en Albert Ubels zijn vanavond bij Jinek te gast. Zij strijden tegen de aardbevingsschade die hun boerderij en dat van duizenden Groningers onveilig maakt door de gaswinning van de NAM. Over hun strijd werd de documentaire ‘De Stille Beving’ gemaakt, die gisteren in première ging. Twee jaar lang filmden de camera’s dag en nacht hoe hun huis langzaam ten onder ging aan de schade van de aardbevingen. Vanavond praten zij over de woede en frustratie van de Groningers die nog steeds slecht of niet gecompenseerd worden wat hen wordt aangedaan.

De Stille Beving vóór de verkiezingen primetime op landelijke televisie De aardbevingsdocumentaire De Stille Beving wordt nog voor de verkiezingen primetime uitgezonden door de landelijke publieke omroep. Daartoe heeft de NPO besloten na een twitteractie van Annemarie Heite.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/173495/De-Stille-Beving-voor-de-verkiezingen-primetime-op-landelijke-televisie







Door Jembee Toegevoegd op 31 jan 2017 om 19:05



Gribou---Greet 31 jan 2017 19:25 Heel kinderachtig van de NAM om geen gebruik te maken van de uitnodiging , bevordert het herstel van vertrouwen niet .

De link's in de tekst werken niet .



Je hebt de link's verwijderd zie ik nu , de tip dat de link's niet werkten ..... graag gedaan .





Bette 31 jan 2017 20:40 Kan het zijn dat ik dit echtpaar gezien heb bij Jinek? Wat een verschrikking toch en het gedrag van de NAM erg laf, vind ik.

















Douwe 01 feb 2017 01:20 Deze link werkt wel: https://www.youtube.com/watch?v=3Fvt2nJv0Ns&feature=player_embedded





Bette 02 feb 2017 18:52 Sorry,ik had niet gelezen dat je schreef dat ze bij Jinek waren,dus vroeg ik me dat af,maar dat waren ze dus wel,

Ongelooflijk wat de mensen daar meegemaakt hebben.