Muurschildering (puzzel) Vandaag de film the Waterboys bezocht, slechts 15 mensen in de zaal. Het verhaal was matig en voorspelbaar, acteerwerk ook niet super, maar de muziek maakte veel goed. Fijn om de prachtige nummers lekker luid uit de luidsprekers te horen. Vooral het nummer This is the sea tijdens de aftiteling was heel mooi. Ik was de enige die tot de laatste letters van het doek afgerold waren (ruim 5 minuten) de zaal verliet. De andere 14 mensen waren al op weg naar huis





Omdat afspreken van een tijd voor de regiotaxi soms lastig is, nog even gewandeld in Zieikzee en ene foto gemaakt van de muurschildering aan het Maarplein.





https://www.jigidi.com/solve.php?id=0IJVUQUS









Door Fietser55 Toegevoegd op 31 jan 2017 om 21:23



Briesje 31 jan 2017 21:57

Jammer dat de film minder was maar dat dacht je van tevoren al.

Ik ben ook een van de weinigen die de de aftiteling van een film helemaal leest.

Tot ergernis van anderen.

Jammer dat de film minder was maar dat dacht je van tevoren al.
Ik ben ook een van de weinigen die de de aftiteling van een film helemaal leest.
Tot ergernis van anderen.
Dat is een prachtige muurschildering!



Redone 01 feb 2017 00:01

Wat een prachtige muurschildering















Fietser55 01 feb 2017 00:11

Bij deze film was het de muziek, gek genoeg werd ik door de muziek emotioneel.

Als het een goede indrukwekkende film is, laat ik de film tijdens de eindscore nog even op me inwerken.

Briesje dan ergeren ze zich maar
Bij deze film was het de muziek, gek genoeg werd ik door de muziek emotioneel.
Als het een goede indrukwekkende film is, laat ik de film tijdens de eindscore nog even op me inwerken.



Bette 01 feb 2017 10:38

Fijn dat je toch van de mooie muziek genoten hebt. Ik vind het ook ergerlijk als mensen met veel gestommel voortijdig vertrekken.

Dat is een fraaie muurschildering,dat is direct een stuk gezelliger dan een kale muur.
Fijn dat je toch van de mooie muziek genoten hebt. Ik vind het ook ergerlijk als mensen met veel gestommel voortijdig vertrekken.















Jdonders 01 feb 2017 11:03 Is dit er al lang Harry? Was vaak in Zierikzee, maar heb het nooit gezien.

Heel gezellig om te zien.





Ofsen 01 feb 2017 11:16 Wauw. dat ziet er goed uit. wat een kunstenaar. wij blijven altijd nog even zitten tot na de aftiteling. mensen zijn zo gehaast tegenwoordig.

















Fietser55 01 feb 2017 11:44

In de zomer zijn er in het weekend kunstenaars, het plein is omgedoopt in Plein Montmaertre.

Jos: de muurschildering zit er sinds september 2014. Het is op een klein pleintje wat een beetje onopvallend ligt in het centrum, was eerst een klein parkeerterrein. Ze hebben er de een replica van de fontein met de kikkers neergezet die op het havenpark staat.
In de zomer zijn er in het weekend kunstenaars, het plein is omgedoopt in Plein Montmaertre.



Hehety 01 feb 2017 11:47

Wel zonder muziek, maar daar heb jij weer van genoten.

9:09 min heb ik deze muurschildering zitten bewonderen.
Wel zonder muziek, maar daar heb jij weer van genoten.















Jdonders 01 feb 2017 11:59 Bedankt voor je uitleg Harry. Geloof dat ik dat park.terreintje weet, niet ver van Dam.

Als ik er weer eens kom, ga ik er zeker naar kijken!





Fietser55 01 feb 2017 12:32

Ja Jos dicht bij de Dam, waar mijn favoriete ijszaak zit















Jdonders 01 feb 2017 16:19

Dat was het ook van ons. Hebben er vaak ijs gegeten.



Wievie 01 feb 2017 23:15

Deze is ook mooi . had de muur in 7,45 in elkaar . mooi hoor .