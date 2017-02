Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Zaanse fotos. Fotos genomen in Zaandijk .!!





Gr,Ron..

















Door Bootsman Toegevoegd op 01 feb 2017 om 09:35



Fietser55 01 feb 2017 09:43 Mooie foto's Ron. Ook een fijne omgeving om te fietsen.





Lucia51 01 feb 2017 10:28

Mijn geboortedorp















Ofsen 01 feb 2017 11:14 Schitterende nostalgische huizen. goed in beeld gebracht Ron.





Joke 01 feb 2017 18:42 geboren ben Lucia

Prachtige foto,s en leuk die huizen wat leuk dat jij daargeboren ben Lucia















Lucia51 02 feb 2017 12:05



Ron, is die onderste foto van de Dominees Tuin soms?

Ron, is die onderste foto van de Dominees Tuin soms?

Bovenste foto, er liggen heel wat voetstappen van me op die brug.



Ron-de-Noor 02 feb 2017 22:58 Ald de laatste foto bij het Hazepad is, is dit Zaandijk.



De eerste twee foto's zijn van het molenmuseum in .....Koog aan de Zaan.

















Lucia51 02 feb 2017 23:08 Een anekdote: als kinderen gingen we stiekem stekelbaarsjesvissen in de Hazepadsloot. Mocht dus niet want stel je voor dat er kind te water viel. Wel, ik vissen met nog een jochie van mijn school, Arnold, Arnold zat te pochen over het aantal stekelbaarsjes die hij al had en ik had er maar 1. En hij maar door zaniken en klieren totdat ik er genoeg van had en zei: kijk Arnold daar nog veel meer vissen waarop hij voor over boog en ik hem een duwtje gaf. Arnold te water, ik in paniek, gelukkig een schilder die bezig was op het Hazepad heeft Arnold uit de sloot gevist. Ik van angst durfde niet naar huis en ik zie nog zo mijn moeder in haar gele gabardine jas en op forma natura schoenen de hoek omkomen om me te halen. Gedonder natuurlijk want het was me verboden bij de sloot te komen laat staan te gaan vissen en een joch in de plomp te duwen.

Aan de andere kant van de brug het Kogerpark. Het Hazepad met de bullebak in de sloot