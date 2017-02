Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Praag Boheemse woud Melnik De laatste dag van onze Praag reis is aangebroken. We rijden het Boheemse woud in, waar een bunker is van Hitler. Daar werden kanonslopen gemaakt. Verder gaat het naar het wijnstadje Melnik met haar prachtige burcht, kerk en oude huizen, terwijl diep onder aan de berg de Elbe en de Moldau samen komen.

zie verder mijn weblog/fotoboek













Door Ofsen Toegevoegd op 01 feb 2017 om 11:09



Fietser55 01 feb 2017 11:51 Inderdaad prachtig daar René. Als ik me goed herinner stond er in Melnik een man met een heel grote sneeuwuil, mijn dochter die toen nog een jaar of 10 geweest zal zijn, heeft de grote vogel nog met een leren handschoen omhoog gehouden.





Ofsen 01 feb 2017 12:24 Dank Harry. die man stond er toen niet. was trouwens die dag uitgestorven in het stadje. prachtige omgeving, vooral dat vergezicht over de twee rivieren.

















Charissa46 01 feb 2017 13:01 Prachtig daar René .... wij hebben zo'n 20 jaar geleden met de vouwcaravan heel Tsjechie

doorkruist... mooie wandelingen gemaakt daar.. Hoge en Lage Tatra prachtige routes gelopen. Hoop er ooit nog eens naartoe te gaan. Maar dan gaat het een busreisje worden.

Dit jaar wordt het Italie (ook met de bus)



Fijne dag verder,

Charissa





Ofsen 02 feb 2017 09:55 Dank Charissa. wij doen ook geen caravan ritten meer. tegenwoordig meer busreizen en vliegreizen. net naar Zwitserland geweest met 3 Railaway reizen. artikelen volgen nog.