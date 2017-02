Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Europese oehoe (ook als puzzel) Toen ik de prikker van René (prikker hieronder) zag meende ik me te herinneren dat mijn dochter een sneeuwuil vasthield. Maar heb de foto opgezocht en het is dus een oehoe. Het eigenaardige van deze uil is dat het vrouwtje groter en zwaarder is dan het mannetje. Bij mensen is dit meestal andersom, toch ?





Het is één van de krachtigste uilen. Een volwassen vrouwtje kan wel 75 centimeter lang worden en 3 kilo wegen. Een mannetje wordt 65 centimeter lang en 2 kilo zwaar.





Mijn dochter is hier 11 jaar en inmiddels een knappe jongedame (maar dat kan natuurlijk ook niet anders met zo'n pa ) En wat zij weegt zeg ik lekker niet.





https://www.jigidi.com/solve.php?id=903FQCBX









Door Fietser55 Toegevoegd op 01 feb 2017 om 12:58



Pluk 01 feb 2017 13:50



Oh ja ... met een best wel indrukwekkend

'vogeltje' op haar hand.





Bette 01 feb 2017 13:57

Tsjonge,wat een beest zeg,enorm. Wat fijn dat je dochter zo op je vrouw lijkt.















Fietser55 01 feb 2017 14:09



Bette ik geloof dat je her niet goed gelezen hebt

Pluk 01 feb 2017 14:57 Je bedoelt toch je dochter he??

Want zij is inderdaad een 'mooie vogel'

Hetgeen je schreef over de oehoe was ook interessant

hoor, maar dat kwam wel op de 2de plaats.



Fijne dag verder

















Fietser55 01 feb 2017 15:04

Ja Pluk, zo vader, zo dochter



Pluk 01 feb 2017 15:15



Terecht een trotse papa!

Hehety 01 feb 2017 15:29

Een mooie, jonge dame en een enorme, statige Oehoe. Schitterend geheel en bij het leggen schelen Harry en ik maar 4 sec.



Fietser55 01 feb 2017 15:32

Jij was zeker sneller Hehety ?















Hehety 01 feb 2017 15:38

Harry, aan jou de eer. Eerst Douwe, dan jij en onderaan ik.



Wievie 01 feb 2017 22:56

In 3.51had ik dit mooie plaatje in elkaar gelegd. mooie dame hoor ,















Sjoukje121942 02 feb 2017 11:29

5.21 is de puzzel

Fietser55 02 feb 2017 12:00



Sjoukje: het is een foto van mijn dochter toen ze 11 was. Ik heb nog geen kleinkinderen, ik ben eigenlijk nog heel erg jong

Ofsen 02 feb 2017 13:23

Ik ben dol op uilen en zeker op die prachtige Oehoe. veel van gezien in diverse dierentuinen. ook sneeuwuilen vind ik heel bijzonder. of een Uil in de olmen, maar die ben ik nog niet tegen gekomen, ook weinig olmen trouwens