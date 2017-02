Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Prinses Beatrix werd gisteren 79 jaar. Een respecpectabele leeftijd al. Het viel mij op dat de pers in het algemeen,de rijksvoorlichtingsdienst en zij zelf erg weinig aandacht besteedde aan dit heugelijke feit. En ik loop zelfs achter. Maar beter later dan nooit. Nog van harte gefeliciteerd met uw 79 ste verjaardag. Ik wens U een goede gezondheid,geluk en plezier.









Door Armando Toegevoegd op 01 feb 2017 om 13:38



Bette 01 feb 2017 13:59

Ja,er was weinig aandacht voor de verjaardag van Beatrix.Ik wens haar ook nog mooie jaren toe en heb het idee dat zij behoorlijk sterk is,dus nog wel even mee kan.



Fietser55 01 feb 2017 14:13

Wij zijn ook maar niet op de koffie gegaan

Zoals ik begrepen heb, wil Beatrix niet meer zo erg in de belangstelling staan.Wij zijn ook maar niet op de koffie gegaan