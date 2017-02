Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Er gaat niets boven Groningen Freek de Jonge heeft goed zijn best gedaan en blijft doorgaan om de aardgasproblematiek onder de aandacht te brengen.

Maar ondertussen moeten we niet vergeten om alle mooie dingen te promoten



http://winsum.nieuws.nl/nieuws/20170201/groningers-kom-op-prachtige-provincie/ Groningers, kom op voor je prachtige provincie! - Winsum Daar waar de hoofdzakelijk bemoedigende woorden van domineeszoon uit Westernieland, grapjesmaker en geëngageerd mens Freek

http://winsum.nieuws.nl/nieuws/20170201/groningers-kom-op-prachtige-provincie/







Door Jembee Toegevoegd op 01 feb 2017 om 16:05



Jembee toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.