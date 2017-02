Oude rabarber

Reacties Van leden

Bette 01 feb 2017 20:38 Het kon best een aquarel zijn. Komt ook door de mooie kleur denk ik.





Knipoog44 01 feb 2017 21:01 Hallo Bette,

Is ook een aquarel, heb je goed gezien

Ongeveer 30 bij 40

















Bette 02 feb 2017 11:51 Ik aquarel ook Knipoog,misschien dat ik het daarom herkende. Dat lossige vind ik zelf heel mooi,doe weinig met acryl.