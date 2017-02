Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Hoofdfoto plaatsen lukt niet Diverse pogingen gedaan om een passende hoofdfoto met het vereiste aantal pixels te plaatsen, maar lukt steeds niet. Help!!



Door Rick48 Toegevoegd op 02 feb 2017 om 05:34



Hehety 02 feb 2017 09:36



Ga naar profielfoto's. Zoek daar via de aanwijzingen een foto uit en ga dan verder naar beneden om te plaatsen. Dat laatste wordt vaak vergeten of over het hoofd gezien.

Succes!

Ga naar profielfoto's. Zoek daar via de aanwijzingen een foto uit en ga dan verder naar beneden om te plaatsen. Dat laatste wordt vaak vergeten of over het hoofd gezien.

Succes!



Briesje 02 feb 2017 10:15 Het is niet moeilijk maar bij mij lukt het ook niet, en er zijn meer mensen waarbij het niet lukt.

Rick48 02 feb 2017 11:34 Zal wel contact opnemen met de webmaster. Bij 't uploaden verschijnt wel een lange code, maar de bewuste foto die ik op maat gemaakt hebt als hoofdfoto voor mijn eigen pagina, verschijnt niet. Lijkt me technisch probleem dat ik zelf niet kan oplossen.