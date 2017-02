Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Voedsel Allergie Goeiedag 50 plussers

Zijn er ook mensen bij 50plusser,die een voedsel allergie hebben ,

net als ik . misschien heeft iemand tips

die hier al langer ervaring mee hebben

Heb een Allergie voor Tarwe -Gluten ,Melkeiwit =Lactose ,Fructose etc .

ben aan het uitzoeken waar ik mij goed bij kan voelen ,

ben er goed ziek van als ik iets verkeerd eet .

Ben pas begonnen met soyamelk soya yoghurt glutenvrije mais Flakes.



Ps ben ook Schildklier patient Ik gebruik Euthyrox voorheen Tyrax .



Door Kees-uut-Breda Toegevoegd op 02 feb 2017 om 08:57



Jonna 02 feb 2017 10:13 Knap lastig, zelf brood bakken met meel van Le-Poole ook via internet te bestellen op maisbasis en lactosevrij, daarbij lactosevrije melk van MinusL in de meeste supermarkten wel verkrijgbaar maar als je soja kunt verdragen dan is dat ook goed. Melksuiker is lactose trouwens.

Veel sterkte gewenst!





Kees-uut-Breda 02 feb 2017 12:09 Jonna Bedankt voor je reactie ,en je verbetering

ten aanzien (Melksuiker=Lactose )

moet nog een en ander onderzoeken maar iedere hulp en tip is welkom .



Hartelijke Groetjes Kees

















Petra1951 02 feb 2017 13:19 Kreeg je daar ineens last van? maar verder kan ik jou niet helpen. googlen misschien?





Kees-uut-Breda 02 feb 2017 13:32 Hoi Petra



Nee dat is geleidelijk aan zo gekomen ,maar dat is een lang verhaal .

heb al aardig wat af gegoogeld van hoe en wat .....ben er nog niet uit .

Bedankt voor je reactie Groetjes Kees