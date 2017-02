Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Zaandijker molen.. Deze Zaandijker molen stond er eerst ! dan DUYVIS !!.

Wat kunnen we hier nog iets leuks bij schrijven !!









Door Bootsman Toegevoegd op 02 feb 2017 om 09:31



Fietser55 02 feb 2017 09:36

Als er maar een fuif is

De molen staat daar wel een beetje zieligAls er maar een fuif is



Lucia51 02 feb 2017 09:47 Over de molen weet ik niet zo snel iets te schrijven wel over de Duyvisfabriek ernaast. Mijn man heeft daar jaren gewerkt. Links van de brug (Julianabrug) ligt de Zaanse Schans. Daar aan de Zaan vaak als kind zitten vissen met mijn pa.



Na enig speurwerk gevonden.



http://deorkaan.nl/uit-het-gemeentearchief-molen-de-ooievaar-blikvanger-van-de-zaanse-industriegeschiedenis/

















Ofsen 02 feb 2017 13:18 Wat vreselijk zo'n mooie molen tussen dit moderne gedoe.





Lucia51 02 feb 2017 16:47 Https://zaanschemolen.nl/molen/de-ooievaar/



Mooi stukje informatie over de molen de Ooievaar.

















Bootsman 02 feb 2017 19:33 Bedankt voor jullie reacties....!



Gr.Ron.





Ron-de-Noor 02 feb 2017 23:19



Het zit nogal ingewikkeld.



De oostelijke Zaanoever bestaat uit Zaandam, Wormer, Oostknollendam.

De westelijke Zaanoever bestaat uit Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Westknollendam.



Zaandam-oost loopt tot tegenover Wormerveer aan toe,

de Zaanse Schans ligt dan ook in Zaandam.



Anecdote: op een zonovergoten folkoredag, lang geleden, hielp ik een dagje op molen 'de Ooievaar'-samen met mijn schoolkameraad, zodat de molen toch zou draaien.



Wij hadden allebei de opleiding voltooid en een van onze instructeurs draaide die dag.

De man hield niet zo van drukte, en 'de Ooievaar' kon je niet bijkomen.

Er lag een partijtje cacaodoppen, en dat is in een oliemolen goed te persen.



Na een lange poos doorpersen en stampen was het theetaid, en er was vanzelf niks.

Dus op naar oliemolen 'de Zoeker' om een koppie - maar we 'zaggen deruit'.

Dwars over de Zaanse Schans lopend, drie breed, met klompen overall en petten op.

Het was daar Zwart van het volk, folkloredagen werden druk bezocht.

Camera's klikten, maar we liepen gewoon door, cacaostof maakt dorstig.



Na de thee teruglopend naar 'de Ooievaar' zagen we diverse toeristen die met een bruine veeg over de lichte zomerkleren al te dichtbijgekomen waren.

Klompen waren een vast deel van de uitrusting, ik draag ze nog graag.



Alleen de roed inklimmen om de zeilen aan de vestelingen vast te maken,

dan trok ik mijn klompen uit en ging op sokken de hekkenlatten op

Lucia51 02 feb 2017 23:41

Wat leuk Ron! ik zie het zo voor me