Inrichting tentoonstelling Op het boerderijmuseum Hagendoorns plaatse, waar ik als vrijwilliger actief ben, zijn we bezig met de inrichting van een nieuwe tentoonstelling onder de titel "vakmanschap is meesterschap", voor 2017. Hiervoor maken we gebruik van de reclamefoto's die de beroemde fotograaf Paul Huf voor de Grolschfabriek heeft gemaakt. Wat op die foto staat zoeken we in het depot bij elkaar en richten zo een kleine of grote vitrine in. Een hoop gesjouw, maar erg leuk om te doen.