Hobby Iemand mailde me: je bent altijd op weg, ben je nog wel eens thuis, heb je ook andere hobby's. Het lijkt gezien mijn weblogartikelen dat we altijd op pad zijn. Dat is niet zo. voorbeeld: Lanzarote, 29 dagen, warmte voor M. die reuma heeft. We bezoeken in die dagen natuur, cultuur, bergen, zee etc... Dan komen er 10 artikelen, wetenswaardigheden over, dus lijkt het of wel heel lang van huis zijn. Zeg gemiddeld 3 keer per jaar en omdat ik van elke excursies of bezoek heel wat extra van Internet haal, maak ik het artikel interessanter. Daarnaast schrijf ik gedichten, poezie, romans (zie www.rene-ofsen.nl)

Woensdag op mijn weblog altijd cultuur, wetenswaardigheden, bijzondere landschappen en dieren en Zaterdag altijd een reis.

Zo, dame X, vaak onderweg, maar ook vaak thuis.

We zijn net in Zwitserland geweest, Rail Away reizen gemaakt door de besneeuwde bergen. Weblog artikelen volgen nog.

Fysiek kunnen we het nog en hebben ons voorgenomen wat we nog willen en kunnen betalen, doen we nu, uitstel is afstel en vaak ben je te laat.

















Door Ofsen Toegevoegd op 02 feb 2017 om 13:37



Fietser55 02 feb 2017 13:49 Groot gelijk René, zolang je het fysiek en financieel kunt, moet je er nu van profiteren. Wij gaan in de regel 3 keer weg per jaar, maar zou liefst nog veel vaker gaan. Door de voorbereidingen (inlezen,plannen,zelf alles boeken/regelen) en de foto's achteraf lijkt het inderdaad dat je een groot deel van het jaar reist.





Petra1951 02 feb 2017 14:25 Ik kan dus niet reizen ivb met mijn gezondheid, maar jullie moeten nu genieten zolang als dat kan. mooie foto's René. Groeten aan Marlinka.

















Trouwens, je laat ons ook meegenieten via je foto's, filmpjes en blog. Ze reizen we allemaal een beetje mee.

Lekker door gaan.

Gewoon doen. Inderdaad nu kunnen jullie het nog en als je het kunt betalen en jullie trekken er graag op uit zouden jullie gek zijn om achter de plastic bloemetjes te blijven verpieteren.Trouwens, je laat ons ook meegenieten via je foto's, filmpjes en blog. Ze reizen we allemaal een beetje mee.Lekker door gaan.



Bette 02 feb 2017 17:21 We genieten een beetje mee van je mooie reizen,jullie hebben gelijk dat je het er van neemt nu het nog kan. Ik reis niet veel meer sinds mijn man overleden is,maar heb ook veel gezien en er van genoten.

















Groot gelijk René, wij hebben het gedaan tot er een aantal dingen gebeurde met de gezondheid bij Ben en bij mij, dus geniet er van