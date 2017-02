Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Zeeuwen fietsen het meest naar het werk Zeeuwen leggen de meeste fietskilometers af naar hun werk. De 659 deelnemers van de campagne Fietsen Scoort trapten vorig jaar samen 900.000 kilometer, oftewel twintig keer de wereld rond. Zeeland staat daarmee bovenaan in de ranglijst van provincies.





Dat zegt wel genoeg over het openbaar vervoer hier





Gemiddeld komt het neer op ruim 1.300 km per jaar.





Lijkt misschien veel maar ik heb vorig jaar in maar een half jaar ruim 1.600 km gefietst. En Hans en Linda fietsen dat volgens mij in een maand tijd.









Door Fietser55 Toegevoegd op 02 feb 2017 om 14:46



Fietser55 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 02 feb 2017 17:16

Linda en Hans zijn niet bij te houden,die hebben een energie,ongelooflijk. Tsja en Zeeland is wel tamelijk plat en goed om te fietsen,dat is andere koek in Limburg.



Briesje 02 feb 2017 17:19 Ga zo door Fietser!

















Briesje 02 feb 2017 17:30

Geen idee wie dat zijn, familie van jou en Bette misschien?

Linda en Hans?Geen idee wie dat zijn, familie van jou en Bette misschien?



Fietser55 02 feb 2017 17:36

Hans en Linda zijn/waren vaste bezoekers van het prikbord en fietsen heeel veeel

Je bent wel nieuwsgierig hè ? Briesje.Hans en Linda zijn/waren vaste bezoekers van het prikbord en fietsen heeel veeel















Briesje 02 feb 2017 17:55

Ik snapte het wel hoor!

Maar uiteindelijk is het hier toch een soort gezellige prikbord familie?



Mijn broer fiets in zijn vakantie naar de Middellandse zee!

Misschien ook wel iets voor Hans en Linda!

Fietser je kent mij nog niet goed, het was maar een grapje.Ik snapte het wel hoor!Maar uiteindelijk is het hier toch een soort gezellige prikbord familie?Mijn broer fiets in zijn vakantie naar de Middellandse zee!Misschien ook wel iets voor Hans en Linda!



Bette 02 feb 2017 18:47

Jouw broer maakt anders fietstochten zeg,wat goed en wat zal hij veel zien,je ziet weer heel andere dingen dan in de auto.

Nou Briesje,Fietser en ik zijn geen familie van elkaar en ook niet van Hans en Linda,maarja,hier op het prikbord zijn we toch allemaal eigenlijk vrienden van elkaar??Jouw broer maakt anders fietstochten zeg,wat goed en wat zal hij veel zien,je ziet weer heel andere dingen dan in de auto.















Petra1951 02 feb 2017 18:51 Wij Drenten fietsen ook veel af,omdat je voor de meeste dingen naar een dorp verder op moet. De bussen rijden eens per uur. dus dat is ook niet altijd een optie, omdat de winkels weer ver uitéén liggen, maar het is goed voor je conditie ha, ha.





Fietser55 02 feb 2017 18:56

Gelukkig kan ik bij slecht weer met de regiotaxi, maar die moet je vooraf bestellen en kan een kwartier eerder of later komen, is ook niet heel handig.

Wat een luxe Petra, een bus om het uur ? Hier niet hoor, aan de bus heb je hier niets.Gelukkig kan ik bij slecht weer met de regiotaxi, maar die moet je vooraf bestellen en kan een kwartier eerder of later komen, is ook niet heel handig.















Briesje 02 feb 2017 18:57



Dat overkomt mij ook vaak, maar dan iets dichter bij huis.

Bette mijn broer heeft altijd prachtige verhalen, hij fietst alleen, maar overal waar hij komt beginnen mensen tegen hem te praten.Dat overkomt mij ook vaak, maar dan iets dichter bij huis.