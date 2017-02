Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Vandaag een lenteachtige dag! Weliswaar zonder zon maar droog. 10 graden of hoger. Dus geniet er van. Ga naar buiten en als je dat niet zelf kunt,vraag je buurman of buurvrouw en als je in een zorginstelling zit de directeur of de vele nietsdoende managers die nog nooit een bewoner gezien hebben. Maak er wat van!



Door Armando Toegevoegd op 03 feb 2017 om 08:30



Bette 03 feb 2017 09:01 Wat een leuke gedachte; De directeur van een zorginstelling gearmd met een bewoner om een frisse neus te halen ,of de manager achter de rolstoel.Het zou verfrissend werken denk ik,want vaak hebben ze immers geen idee van wat zich afspeelt buiten hun bureau?





Briesje 03 feb 2017 10:03

"Geniet er van, maak er wat van, ga naar buiten" het is nog al wat aan commando's!

Yes sir!

Mooi bedacht, maar de realiteit is toch net even anders!"Geniet er van, maak er wat van, ga naar buiten" het is nog al wat aan commando's!Yes sir!















Armando 03 feb 2017 11:28 Wees blij Briesje dat het niet Waait of Stormt vandaag. Hoezo commandos? Het komt uit een goed hart en is overwegend de realiteit. Ook gebasseerd op meer dan 10 jaar ervaring op de huiskamer als vrijwilliger in een verpleeghuis met dementerende bewoners. De directeur heb ik nog nooit gezien en de zorg manager,etage manager en personeels manger gedrie samen 1 keer op de gang. Dus niet op de huiskamer. Dus wat commandos?