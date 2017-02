Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





SERIE. Op Donderdagavond kijk ik de laatste weken naar de serie""Klem"" en ik vind hem erg goed. Met Barry Atsma als de saaie belastingman met zijn gezin en Derwig als crimineel .Het probleem is dat de kinderen van beide mannen het uitstekend met elkaar kunnen vinden. . Kijken jullie ook?Fijne dag gewenst. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 03 feb 2017 om 08:57



Reacties Van leden

Briesje 03 feb 2017 09:49

Ja ik kijk er ook naar en ik vind het inderdaad mooie serie.

Ik ben fan!

Ik wens jou ook een fijne dag!

Hehety 03 feb 2017 09:54

Heb een fijne dag en vergeet niet.

Helaas niet gezien. In de avond is manlief de baas over de afstandbediening. Het zal wel een keer herhaald gaan worden en dan is het mijn beurt.Heb een fijne dag en vergeet niet.















Fietser55 03 feb 2017 10:07



Barry Atsma is trouwens een sympathieke man, ik heb hem ontmoet tijdens de draaidagen van de film Michiel de Ruyter in Zierikzee.

Voor alle duidelijkheid op de foto links Barry en de knappe kerel rechts ben ik

Nee Bette ik kijk niet, hou niet zo van series, ben te ongeduldig om een week te wachten op de volgende aflevering. Als het een heel goede serie is, wacht ik op de DVD en kijk dan alle afleveringen in een paar dagen tijd.Barry Atsma is trouwens een sympathieke man, ik heb hem ontmoet tijdens de draaidagen van de film Michiel de Ruyter in Zierikzee.Voor alle duidelijkheid op de foto links Barry en de knappe kerel rechts ben ik



Bette 03 feb 2017 10:29

Leuk Briesje,we houden elkaar op de hoogte he?















Bette 03 feb 2017 10:31

Nou,achter de wolken wist ik, Hehety,maar achter de p c niet,maar waarom ook niet.



Bette 03 feb 2017 10:33

Wat leuk dat je Barry ontmoet hebt,hij lijkt me reuze aardig en wat belangrijk is; hij speelt heel goed.Leuke foto hoor.















Briesje 03 feb 2017 10:42

Ik vind jou ook leuk op de foto staan, staat je goed dat kuifje!

Fietser ik ben jaloers, je bent een bofkont!Ik vind jou ook leuk op de foto staan, staat je goed dat kuifje!



Briesje 03 feb 2017 10:46 Bette ik vind dat het meisje dat Suus speelt het geweldig goed doet!

















Mieke905 03 feb 2017 11:34 Hier nog een fan



Fijne dag

Ja Bette, deze serie volg ik ookHier nog een fanFijne dag



Mieke905 03 feb 2017 11:35

Wow Fietser, wat een geweldige foto















Bette 03 feb 2017 11:40 Nou Briesje,dat vind ik ook en omdat het allemaal zo herkenbaar is,want zo reageren opgroeiende kinderen,is het heel boeiend om te kijken en de hulpeloosheid van de vader

is ook treffend.





Bette 03 feb 2017 11:42 Wat leuk Mieke,weer een fan en weer bedankt voor je roosjes.