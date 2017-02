Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Zierikzee (puzzel) Twee foto's van het mooie Zierikzee.





En als puzzel en de andere foto is genomen tijdens de opname van de film Michiel de Ruyter.





https://www.jigidi.com/solve.php?id=7TX6VW3X













Door Fietser55 Toegevoegd op 03 feb 2017 om 10:39



Bette 03 feb 2017 11:47 Wat is Zierikzee toch een beeldige stad,echt zoveel van die mooie oude dingen en panden natuurlijk. Wij woonden indertijd in Steenbergen en gingen vaak koffie drinken of lunchen in Zierikzee. s Zomers werd je wel omver gelopen door de toeristen,maar we kozen meest voor rustige dagen.





Fietser55 03 feb 2017 12:18

Maar laat ze hun geld maar lekker uitgeven hier

Steenbergen vind ik trouwens ook wel leuk, fietste er vaak heen toen ik in Tholen woonde.

Ja Bette, viel Deutsche Leute im Sommer.Maar laat ze hun geld maar lekker uitgeven hierSteenbergen vind ik trouwens ook wel leuk, fietste er vaak heen toen ik in Tholen woonde.















Bette 03 feb 2017 13:13 Ja hoor,Steenbergen was zeker een aardig stadje en in Tholen woonde de docente van schilderen, Marianne v d Meer,ik heb daar heel wat kunst bekeken,dat was geloof ik op Koninginnedag.





Bootsman 03 feb 2017 13:28 Mooie fotos van Ziesikzee zeker een leuke plaats.





Gr.Ron.!

















Fietser55 03 feb 2017 14:07



Je foto is genomen in Middelburg het is de toren van Lange Jan. De Abdijtoren.

De toren kun je beklimmen, heb dat een keer gedaan, maar boven waren de ruiten zo vuil dat je nauwelijks naar buiten kon kijken.

Zierikzee is niet alleen fijn om met vakantie te zijn hoor Joke, ik woon er 6km vandaan en kom er natuurlijk heel vaak, en ja de mensen zijn hier heel aardigJe foto is genomen in Middelburg het is de toren van Lange Jan. De Abdijtoren.De toren kun je beklimmen, heb dat een keer gedaan, maar boven waren de ruiten zo vuil dat je nauwelijks naar buiten kon kijken.



Joke 03 feb 2017 14:11

Nou dan deze jeetje bedankt zet het er gauw bij















Fietser55 03 feb 2017 14:12

Dat is wel Zierikzee Joke