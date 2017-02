Is dit het vervoer van de toekomst Met duizend kilometer per uur door een buis schieten in een kogelvorming wagentje. Klinkt dat als iets uit een sciencefictionfilm? Nee hoor, een bedrijf uit Delft presenteert dit weekend zo’n Hyperloop. Het staat in de finale van een ontwerpwedstrijd van een Amerikaanse miljonair.





De wedstrijd is een idee van Elon Musk. Deze steenrijke ondernemer is de bedenker van de Hyperloop. Hij wil dat razendsnelle vervoerssysteem - met een beetje geluk haal je dik duizend kilometer per uur! - over de halve wereld aanleggen. Van Amsterdam naar Parijs kost je dan een half uurtje.





Zwevend





De Hyperloop is zo snel doordat het treintje niet over rails rijdt. In plaats daarvan zweeft het er met magneten een klein stukje boven. Dat scheelt enorm veel weerstand. Ook de luchtweerstand is minimaal omdat de buis waar hij in rijdt, deels vacuŁm is getrokken.





De bedrijven staan in de rij om dit idee uit te voeren. Maar welke organisatie kan dat het allerbeste doen? Een Nederlands bedrijf is doorgedrongen tot de finale. Dit weekend laten ze in Amerika zien hoe hun model er uitziet en werkt. Zondag wordt bekend wie de meeste indruk maakt op miljonair Musk en de wedstrijd wint.(Bron:7days)