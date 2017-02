Reacties Van leden

Lucia51 04 feb 2017 10:35 Wat leuk Harry! Jeugdherinnering en volgens mij heeft zij toen het Eurovisie Songfestival gewonnen met dit lied.





Fietser55 04 feb 2017 10:50

Ze zingt nog steeds, is een ster in Italië, maar inmiddels net als ik een stuk ouder

Ze zingt nog steeds, is een ster in Italië, maar inmiddels net als ik een stuk ouder

Ja Lucia dat klopt, ik had er een single van, was helemaal weg van haar















Briesje 04 feb 2017 11:07

Je was een kek ventje!

Goed nummer, mooi, gevoelig en duidelijk gezongen!

Je bent nog niets veranderd Fietser!



Fietser55 04 feb 2017 11:09 En ik speel ook niet meer met autootjes

Briesje tijd voor de opticien ?En ik speel ook niet meer met autootjes