Wandelen in De Morvan/Bourgogne/Frankrijk Afgelopen oktober weer naar De Morvan geweest en daar wr prachtige wandelingen gemaakt. Tijdens een van de routes kwamen we veel paddenstoel plukkers tegen en kregen we goed uitleg over wat ze zochten! Toch zelf maar niet geplukt.

Ook andere mooie routes gelopen o.a een route van het verzet met onderweg uitleg over wat er is gebeurt.

Een mooie gebied in elk jaargetijden.