Baden Baden We kijken op TV altijd de uitzendingen van Rail Away. We wilden dat ook eens meemaken en gingen met Bolderman busreizen naar Zwitserland, het Alpen land bij uitstek voor zulke reizen. Omdat het in het naseizoen stukken goedkoper is kozen we voor eind januari ivm sneeuwval. Nou, dat kregen we genoeg te zien.

De eerste stop was in Baden Baden, een prachtige stad. De stop van 1,5 uur was te kort om veel te ontdekken.

zie verder weblog en fotoboek.



foto 1. korte stop vlakbij Koblenz. we keken uit op de Moezel en een dorpje langs de rivier.