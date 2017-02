Vanuit mijn hart!

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Petra1951 04 feb 2017 18:28 Hier scheen het zonnetje en ik heb buiten een beetje opgeruimd, gelijk even weer wat vitamine D gekregen.

Zo kan het gaan nadat je elkaar een tijd niet hebt gezien en gesproken. Wel jammer dat jullie niets van de markt hebben gezien.Hier scheen het zonnetje en ik heb buiten een beetje opgeruimd, gelijk even weer wat vitamine D gekregen.



Armando 04 feb 2017 18:34 Met de zon erbij is het al wat lenteachtig. Donderdag scheen de zon hier en heerlijk lui op een bankje daarin gezeten.

















Johan259 04 feb 2017 18:40 Was je hier al niet eerder met verschillende namen





Armando 04 feb 2017 18:49 Nee, Johan. En dat moet voldoende zijn. Ik vond je eerste bericht al niet netjes en ik heb daar op gereageerd. Excuus van je zou op zijn plaats zijn.

















Johan259 04 feb 2017 19:00

Dan had je maar een andere profiel foto moeten plaatsen , anders had ik het niet geweten



Armando 04 feb 2017 19:07 Mijn laatste bericht aan jou Johan. Je hebt geen respect voor mij. Nog 1 bericht van je en aangifte bij de politie volgt van laster en belediging. En wel: aantasting van mijn goede naam.

















Lucia51 04 feb 2017 19:14

Johan, misschien heeft Armando een tweelingbroer



Johan259 04 feb 2017 19:21

Ojee, nu wordt ik bang















Armando 04 feb 2017 19:24 Aangifte volgt dus,Johan. Ook bij de beheerder.