Geluk. Een grote kat zag hoe een kleine kat zijn staart achterna zat en vroeg: "Waarom zit je je staart achterna"?

Het katje zei: "Ik heb geleerd dat het hoogste wat een kat bereiken kan geluk is, en geluk in mijn staart zit". "Daarom zit ik mijn staart achterna, en als ik hem gevangen heb zal ik gelukkig zijn".





En de oude kat zei:

"Mijn zoon, ook ik heb aandacht besteed aan de problemen van de wereld. Ook ik ben tot de slotsom gekomen dat het geluk in mijn staart zit. Maar ik ben ook tot de ontdekking gekomen dat wanneer ik het najaag, het van me weg blijft rennen, en dat het me wanneer ik doorga met mijn bezigheden,

gewoon schijnt te volgen waar ik ook heen ga.