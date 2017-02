Voor de wandel liefhebbers Even voorstellen!





Wij zijn Gusta en Sander de Graaf woonachtig in Maassluis en hebben een appartementenhuis gekocht aan de Weissensee in Oostenrijk.





De Weissensee?





De Weissensee is vooral bekend vanwege de alternatieve Elfstedentocht die al vanaf 1989 aldaar wordt verreden. Maar wat vele niet weten is dat de Weissensee in het voor- zomer en najaar het Mekka is voor de wandel liefhebber! Vele kilometers lange uitgezette routes door de adem-benemende natuur geven u s'avonds een voldaan gevoel, en na een heerlijke nachtrust alleen maar naar "meer, meer, meer!"

Kortom lekker recreŽren in zuivere berglucht om je weer op te laden voor het dagelijks leven hier.





Wij hebben als bijlage een kaartje van onze accommodatie bijgesloten om kennis te laten maken van deze prachtige omgeving en ons onderkomen.





Begin april krijgen wij de sleutel van ons appartementenhuis wij gaan er dan 6 weken verbouwen om vervolgens half mei klaar te zijn voor de verhuur. De appartementen zullen dan een nieuwe look hebben en zijn dan van alle gemakken voorzien.

Op onze site megusta.at staan alle informatie gegevens vermeld en hopen we dat u net zo enthousiast zal worden van de Weissensee als dat wij dat zijn!





Tot ziens, Gusta en Sander de Graaf