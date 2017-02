Verkiezingen 15 maart 2017! Iets meer dan 5 weken en het is zo ver. Of moet ik zeggen: weer zo ver. We mogen stemmen. Het moet niet.





Hebben jullie je keus al gemaakt of zitte jullie nog vollop in de voorbereiding? Of misschien denk je wel van: het maakt niet uit op wie of wat je stemt.





Zijn het de poppetjes of de inhoud? Het kan zelfs samen gaan. Voor mij mij was dat vroeger Joop den Uyl EN de PvdA. En nu? Dat hou ik nog even geheim.