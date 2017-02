Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Schilderij. Mijn zus,die in Zuid Afrika woonde,schilderde heel mooi en er hing veel aan de muur in hun zonnige huis..

Mijn zus overleed,nu al weer wat jaren geleden,maar toen ook mijn zwager vorig jaar niet meer beter werd vroeg mijn nichtje of ik een schilderij van haar moeder wilde hebben,als herinnering. Dat wilde ik heel graag en heel goed in gepakt heeft zij dat aan vrienden meegegeven waar ik het gehaald heb.

Het is nu hier en hangt heel mooi als blijvende herinnering aan mijn zus en ik ben er heel blij mee. Een mooie Zondag gewenst.Bette.



Door Bette Toegevoegd op 05 feb 2017 om 10:28



Briesje 05 feb 2017 10:41 Het uitpakken van het schilderij was vast een emotioneel moment voor je Bette.

Het is een heel bijzondere herinnering aan je zus.

Ik ben blij voor je dat je er zo blij mee bent!

Ik wens je een prettige zondag.





Bette 05 feb 2017 10:47 Ja Briesje,dat was een spannend en emotioneel moment,het uitpakken van het schilderij.

Het is niet te groot en prachtig van kleur dus dat kan niet beter.

Groeten van Bette.

















Hehety 05 feb 2017 10:56 Dat zijn dingen die je moet koesteren. De emotionele waarde is onbetaalbaar en alleen in liefde aan te nemen.





Armando 05 feb 2017 10:57 Zo herkenbaar wat je schrijft Bette. Zo heb ik een bijzet tafeltje van mijn zus. Dat heeft zij zon 30 jaar geleden voor mij gemaakt. Blauw en wat in de moderne stijl(Mondriaan).

Gelukkig leeft zij nog wel maar door dat het niet zo "klikt" tussen ons hebben wij de laatste jaren geen contact meer.

Toch is en blijft zij mijn zus. En als ik naar dat tafeltje kijk,moet ik aan haar denken.

















Bette 05 feb 2017 11:02 Zeker Hehety,ik hield veel van mijn zus en ja,dan is zoiets heel veel waard.





Bette 05 feb 2017 11:04 Ja zeker Armando,die tastbare herinneringen blijven mooi.

















Bootsman 05 feb 2017 11:29 Wat een mooie herinnering is dat voor jou Betty en heeft natuurlijk een ere plaats in jullie huis.

Dit sprak mij heel aan,in het kort mijn vader en moeder en kinderen gingen voor goed naar Zuid -Afrika (Johannesburg) in 1948,!! in 1955 overlaad mijn vader ,moeder met drie kinderen terug naar Holland met de boot nood gedwongen .die 8jaar dat we daar gewoond hebben vergeet ik nooit !!



Ik weet hoe je dan wel voelt daar over Bette sterkte natuurlijk.

Fijne Zondag.



Gr,Ron..