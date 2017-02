Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Profiel foto Marlika zit vaak te fröbelen met foto bewerking. Dit zijn er twee van.

Misschien dat ik die tzt als profielfoto hier ga plaatsen.

Maar de huidige vind ik eigenlijk ook mooi omdat we er beiden op staan.

CV monteur vanmorgen geweest. De stadsverwarming doet het altijd slecht.

In 5 minuten zag hij dat er ergens een klepje niet goed zat.

En nu hoor je gewoon het warme water door de leidingen razen.













Door Ofsen Toegevoegd op 06 feb 2017 om 09:02



Reacties Van leden

Armando 06 feb 2017 10:00 Lijkt me leuk zon hobbie. In het verleden heb ik het en paar keer geprobeerd maar waarschijnlijk ben ik er niet handig genoeg in.





Fietser55 06 feb 2017 10:07



En jullie zitten er gelukkig weer warmpjes bij

Mooi gedaan, compliment aan Marlika.En jullie zitten er gelukkig weer warmpjes bij