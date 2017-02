Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Goed nieuws ? Ik begin de dag met een plaatje uit de jaren 60. Eigenlijk is het een protestsong, maar omdat ik wat goed nieuws wel fijn zou vinden, het plaatje vanwege de titel maar opgezet. En ook wel weer eens leuk om het plaatje te zien draaien, veel leuker dan een cd of streamen.





Ik zou alleen niet weten of ik deze week goed nieuws krijg, ik doe niet mee aan een loterij, verwacht geen erfenis (en dat is trouwens ook geen goed nieuws). Van de bostbode zal er ook niets komen, zelfs rekeningen krijg je haast niet meer over de post.





Dus denk ik dat het weer een gewone saaie week gaat worden. Maar je weet nooit.





Allemaal een heel fijne week.







Door Fietser55 Toegevoegd op 06 feb 2017 om 10:01



Armando 06 feb 2017 10:13 Het singletje zei me niets dus even op You Tube gedraaid. Leuk. Typisch jaren zestig.

Ik verwacht ook geen erfenis en ik heb er ooit 1 gehad. Geld maakt zeker wel gelukkig. Een ton zou voldoende zijn. Maak wat van je dag!