Even voorstellen

Briesje 06 feb 2017 11:10

Welkom en veel plezier bij 50plusser!

Dat gaat je vast wel lukken Herald.Welkom en veel plezier bij 50plusser!



50plusser.nl 06 feb 2017 11:12

Welkom Herald, zijn dat je eigen kippen?















Bootsman 06 feb 2017 11:17 Welkom bij de 50 plusser,zo te zien heb je genoeg eieren te smikkelen, leuke fotos.





Herald62 06 feb 2017 11:19 Dank je wel ja dit zijn mijn eigen kippies zijn pas begonnen met leggen .

















Joke 06 feb 2017 11:29 kippen op de foto

Welkom bij de 50plusser Herald en leuk jij eigenkippen op de foto



Lucia51 06 feb 2017 11:30 Van harte welkom Herald, kijk lekker rond, er is hier genoeg te doen, veel plezier.

















Herald62 06 feb 2017 11:36 Moet wel even alles ontdekken op deze site ,maar lijkt me leuk.





Bette 06 feb 2017 11:50

Bette.

Leuke foto s en welkom hier.Bette.















Herald62 06 feb 2017 11:54 Dank je wel hoor voor het warm welkom .