Nederland koploper gezonde en duurzame voeding Nederland moet over vijf tot tien jaar wereldwijd koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Dat is de uitkomst van de eerste Nationale Voedseltop in Den Haag waar ruim honderdvijftig invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld vandaag bijeen kwamen om samen met het kabinet invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst. Tijdens de Voedseltop presenteerden vertegenwoordigers van onder meer de landbouw, levensmiddelenindustrie, zorginstellingen, horeca, supermarkten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen ruim dertig concrete acties en ambities om de overgang naar veiliger, gezonder en duurzamer voedsel te versnellen. De betrokkenheid en het commitment vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is groot. De aanwezige partijen spraken de noodzaak uit voor veranderingen in het huidige voedselsysteem om ook voor toekomstige generaties voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel te kunnen garanderen. Nederland moet als wereldwijde koploper voedsel produceren met een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen en met het laagste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica. We willen internationaal bekend staan om ons hoge niveau van dierenwelzijn en maken werk van een gezonde bodem. Zo worden landbouw en natuur opnieuw in harmonie gebracht. Door slim gebruik van kennis en technologische ontwikkelingen die daarvoor nodig is, kan Nederlands haar exportpositie versterken en andere landen ondersteunen. Nederland zal haar kennis en kunde internationaal delen en inzetten, zodat honger en overvoeding de wereld uit is in 2030.Bron:chrnws