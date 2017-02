Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Hoe was jouw dag? Vanmorgen vroeg naar de dierenarts geweest, spul gehaald voor de katten zodat die twee jongens elkaar niet almaar in de haren vliegen. Toen met mijn 'vriendin' de kortste weggenomen (helaas was een modderpoel) naar de Appie. Thuis koffiedrinken, kranten lezen, opruimen en 's middags naar de pedicure. Een saai dagje dus. Omdat ik niet meer kan fietsen gaat alles met mijn vriendin Rollatora.











Vanavond lekker hutspot gegeten en straks wat tv kijken of lezen.





Portret van mijn twee jongens

















Fijne avond!













Door Lucia51 Toegevoegd op 06 feb 2017 om 19:44



Fietser55 06 feb 2017 20:19



Wat voor spul is dat Lucia ? Heb geen ervaringen met katten. Kan dat spul ook gebruikt worden bij mensen die elkaar in de haren vliegen ?

Mijn dag was ook niet echt enerverend, wat later opgestaan, had een aantal dagen niet geweldig geslapen, dat heb ik nu ingehaald. Tijdens de was draaide koffie en de krant. Een prikker geplaatst. Daarna een broodje gegeten, wat gesurft over het internet en me verbaasd wat een reacties er kwamen op een prikker die eigenlijk heel weinig inhoud heeft. Vanavond past gekookt en gegeten. Vanavond bankhangen bij de tv.



Lucia51 06 feb 2017 20:29



Voor de katten helpt het geweldig goed. Het heet feliway friends en het geeft een hormoongeur af zoals de geur van een moederpoes waardoor de katten rustiger zijn en elkaar beter verdragen.

Haha dat spul, Harry, werkt goed, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand overal gaat sproeien (plassen)in huis uit nijd voor een ander