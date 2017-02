Wat een heerlijke dag vandaag...en nog! Mijn pyamadag. Dus ik ben thuis gebleven en ik heb gekeuteld. Geen gedoe met boodschappen,afspraakjes of een blokje om.





Alleen maar voor mezelf gezorgd en vermaakt. Huisdieren heb ik niet. Daar ben ik allergisch voor. Maar goed,mijn oude kampeer tentje opgesnort en bekeken.





Herinneringen kwamen voorbij en ik op de bank in mijn pyama met de tent voor me. Kop koffie in de hand.





Een dezer dagen ga ik hem opzetten. In de woonkamer.