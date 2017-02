Voor Ron de Noor(ahum) Stukkie nieuws uit het Zaense; De molen De Paauw in Nauerna krijgt een nieuw rieten lijf. Rietdekkers zijn al weken bezig om het voor elkaar te krijgen

In december 2015 is het skelet of molenlijf naar Nauerna vervoerd.

Het skelet had tot dan toe bij Abbekerk gestaan, naast de A7 (voormalige molen de Haen in Sijbekarspel).