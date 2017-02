Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Molen Dreischor (puzzel) De molen van Dreischor, als ik achter in mijn tuin sta, zie ik de molen een eindje verderop.





https://www.jigidi.com/solve.php?id=K48ZVODV









Door Fietser55 Toegevoegd op 07 feb 2017 om 10:42



Bootsman 07 feb 2017 10:48 Mooie foto er van ,zo leren we bij de 50 plus ik geef meer bij het paard van marken.al he op zoeken morgen !!



Gr,Ron.





Ofsen 07 feb 2017 11:02 Ik ben een fan van molens. puzzels heb ik vorig jaar veel gedaan. nu niet meer. ik moet even een tijdje wat minder naar het scherm turen want mijn rechter arm begint een beetje op te spelen en volgens de peut teveel achter de PC. soms lijkt het of een spier is gescheurd tijdens het typen. dus ga ik het wat rustiger aan doen met typen. zal wel lezen blijven.

















Ach hier kwamen wij zo vaak langs als we naar het groen kikkertje gingen, we stonden op de camping in Sir.



Fietser55 07 feb 2017 11:19 Redone: Groene kikkertje (Rana natuurpark) is bij mooi weer ook heel leuk om te bezoeken en daarna wat drinken op het terras bij Goemanszorg.

















Fietser55 07 feb 2017 11:23 Ron: Paard van Marken is inderdaad een heel mooie vuurtoren. Ik was daar een paar jaar terug.



René: vervelend van je arm, even rustig aan doen dan maar en als je het schrijven helemaal niet kunt laten, tik je toch alleen met je linker hand.